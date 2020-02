Ferroviário vence Barbalha por 1 a 0 e assume liderança do Cearense

Time coral tem dois jogos a mais do que o Fortaleza, vice-líder com 6 pontos.

O Ferroviário é novo líder do Campeonato Cearense. Nesta quarta-feira (12), o time coral bateu o Barbalha por 1 a 0, no Inaldão, com gol do zagueiro Diego Bispo, e chegou aos 7 pontos no estadual, superando o Fortaleza, vice com 6 pontos. O Tubarão da Barra disputou dois jogos adiantados, criando gordura para o restante desta 2ª fase.





O jogo





Faltou criatividade no 1º tempo no Inaldão. Na estreia do técnico João Severo, o Barbalha esperava o contragolpe, apostando no pivô do centroavante Cléber, artilheiro do Cearense, para as chegadas dos pontas Stneio Garcia e Tiago em um 4-3-3 torto. As melhores chances vieram na bola parada, aproveitando a altura do camisa 9, mas sem sucesso.





Já o Ferroviário de Anderson Batatais tinha em Wellington Rato seu principal desafogo, voltando para ajudar na criação pelo centro e se jutando ao capitão Caíque no comando ofensivo de um 4-4-2 que pouco teve o apoio dos laterais na fase de ataque.





Na 2ª etapa, o Tubarão teve mais espaços para explorar devido ao avanço do Barbalha em seu campo, deixando espaços aproveitados por Tito e por Rato. A vantagem no placar, porém, veio através da bola parada.





Aos 32 minutos, Diego Bispo pegou o rebote de jogada de escanteio e cabeceou para a meta de Serjão, um dos destaques da partida. Dessa vez, o goleiro da Raposa não conseguiu defender. 1 a 0 para o Ferrão.





O Barbalha lançou o atacante Assisinho em campo e se jogou ao campo ofensivo em busca do empate, mas sem criatividade e lances de desequilíbrio, não conseguiu balançar as redes.





O resultado deixa o Tubarão mais tranquilo na tabela do Cearense. Seu próximo compromisso é contra o Fortaleza, pela 4ª rodada, contra o Fortaleza, às 21h30 do dia 04/03, no Presidente Vargas. Já a Raposa dos Verdes Canaviais visita o Atlético/CE às 16h do sábado (22), também no PV.





