UNINTA - Fisioterapia promove cerimônia de iniciação aos estágios da turma 37

Para oficializar o começo do período de estágios supervisionados, o curso de Fisioterapia do Centro Universitário Inta (UNINTA) promoveu, na noite da quarta-feira (19), uma cerimônia de iniciação para os estudantes da turma 37. O momento reuniu autoridades acadêmicas e familiares dos discentes no auditório da instituição.





Para falar aos presentes sobre os novos desafios que virão com os próximos semestres compuseram a mesa de honra o coordenador do curso, Prof. Me. Rômulo Goulart; a Diretora do Centro de Ciências da Saúde, Profa. Dra. Michelle Alves; a Diretora de Estágios Profa. Me. Lourdes Claudênia Aguiar; a preceptora e egressa do UNINTA, Profa. Janaína Alves e a Presidente do Centro Acadêmico de Fisioterapia, Francisca Laiane Rocha. A docente Me. Samila Vasconcelos, gestora de estágios do curso, apresentou também as regras da prática profissional que deve ser seguida.





O juramento foi proferido por toda a turma, liderada pela estudante Lívia Sayuri Félix Mendes. Na fala são ressaltados os princípios carregados pelos fisioterapeutas em formação, como a ética e a promoção da saúde. “Que eu seja fiel a este compromisso e que eu sempre me coloque a seu serviço. Isto eu afirmo perante a todos os presentes. Assim será”, proferiram ao final do discurso.





Em outro momento, a discente Antônia Mikaelly Dourado Alves realizou uma homenagem aos pais, familiares e, em especial, ao coordenador Rômulo Goulart, na qual agradeceu o apoio recebido durante a graduação. “São vocês que sempre nos dão forças para continuar e é por vocês e para vocês que seguimos lutando pelos nossos sonhos, que se tornaram também os sonhos de vocês.”





Representando os pais, Eufrásio Aragão Magalhães também realizou um discurso emocionado para os presentes e para sua filha, Maria Carolina Magalhães.