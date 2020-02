Senador Cid Gomes deixa hospital após cinco dias internado

Nota da assessoria afirma que não será realizada cirurgia para retirada das balas alojadas ao lado da costela e no pulmão esquerdo do ex-governador.

O senador licenciado Cid Gomes (PDT) recebeu alta médica no final da manhã deste domingo (23). O ex-governador estava internado desde a quarta-feira (19) quando foi baleado durante protesto em Sobral, onde policiais estava amotinados. Segundo a assessoria de imprensa de Cid, ele ficará em sua residência em Fortaleza, onde continuará em reabilitação, realizando fisioterapia respiratória e uso de antibióticos para restabelecimento da função pulmonar.





No sábado, exame de raio-x confirmou que há dois projéteis alojados, um ao lado da costela e outro no pulmão esquerdo, assim como um fragmentos de projétil. Não será feito procedimento para a retirada das balas, afirma nota da assessoria.





Logo após ser atingido, Cid foi levado para o Hospital do Coração de Sobral. Na quinta-feira (20), ele deixou a unidade para ser transferido para Fortaleza em um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer). A transferência foi um pedido da família.









Caso





O senador foi baleado ao tentar furar o bloqueio formado por policiais militares que estavam no 3º Batalhão da Polícia Militar do município. Cid pilotava uma retroescavadeira e foi atingido pelos disparos quando avançou sobre os PMs chegando a derrubar o portão de entrada do quartel.





Investigação





A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que as investigações a respeito do crime cometido contra Cid Gomes estão sob investigação do Núcleo de Homicídios da Delegacia Regional de Sobral da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).





(Diário do Nordeste)