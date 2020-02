Fora de casa, Guarany de Sobral vence o Caucaia

Esquerdinha abriu o placar para o Bugre, que administrou o placar na reta final do segundo tempo.

Um primeiro tempo muito truncado e abaixo da média. Só aos 21 minutos a partida começou a ficar interessante. Após a parada técnica, as equipes voltaram a campo mais organizadas, mas foi do Caucaia as melhores chances da primeira etapa. Na segunda etapa, a Raposa voltou pressionando com jogadas trabalhadas e muito mais movimentação em campo. O Bugre pecou na marcação, e viu o Caucaia conseguir uma sequência de escanteios perigosos. Na melhor chance do jogo, Esquerdinha, que havia entrado no segundo tempo, deixou sua marca após receber belo passe de Siloé. O Caucaia até tentou, mas o Guarany se fechou na marcação e administrou o resultado no Raimundão.





Com informações do Globo Esporte