INSEGURANÇA NO CENTRO DE SOBRAL!

Por volta das 23h00 de ontem (10), foi registrado um roubo a pessoa no Centro de Sobral.





A vítima caminhava nas proximidades da igreja do Patrocínio, quando foi abordada por dois homens armados de revólver em uma moto. A dupla anunciou o roubo e subtraiu o celular e a carteira com vários pertences do cidadão.





Os criminosos fugiram logo após o crime, tomando destino ignorado.





A Polícia foi acionada, mas os assaltantes não foram localizados.





(Sobral 24 horas)