Homem bate em esposa e leva surra do sogro

Um homem foi surrado pelo sogro após ter agredido a esposa. O caso, que aconteceu na última quarta-feira (05), em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, viralizou nas redes sociais.





Furioso, o pai da esposa do agressor foi até a residência do casal pela madrugada e tratou de dar um corretivo no genro.

Homem espancado pelo sogro mostra marcas de correntadas nas costas. | Reprodução





Segundo a imprensa local, o sogro chegou na casa acompanhado de quatro amigos e perguntou se o genro havia batido em sua filha.





Em seguida, muito indignado, o sogro e seus amigos deram uma surra no rapaz argumentando que era para ele aprender que em mulher não se bate nem com uma flor, e que ele deve respeitar filha de homem.





O genro, que já espancou a esposa outras vezes, segundo a vítima, ficou bem machucado, com várias lesões e cortes na região do rosto. Todos foram para a Delegacia de Polícia de Campo Grande.





(Diário Online)