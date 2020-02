Mãe evita estupro da filha de 10 anos e mata suspeito a facadas no Pará

Um homem morreu esfaqueado após tentar estuprar uma criança de 10 anos, na madrugada de domingo (09), por volta das 4h00, no Bairro Vila Nova, em Parauapebas-PA.





Segundo a Polícia Civil, o suspeito conhecido como "Alemão" pulou o muro da casa, entrou no local e tentou estuprar a menina. A mãe, ao ver a situação, entrou em luta corporal com o suspeito e conseguiu o esfaquear o estuprador que morreu no local. A mulher ficou ferida sendo encaminhada ao Hospital Geral de Parauapebas (HGP) onde foi medicada e ficou em observação.

Por ter agido em legítima defesa a mãe não deverá ser autuada. O crime foi registrado pela Superintendência Regional do Sudeste do Pará.





Via Bem Notícias

Por Larissa Ariane