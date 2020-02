Prefeita de Santana do Piauí inaugura poste e vira motivo de piada

As imagens da solenidade que contou até com discurso e descerramento de fita, ganharam as redes sociais.

A prefeita de Santana do Piauí (município localizado a 215 km de Teresina), Maria José (PP), convocou a população da cidade para a inauguração de um poste de energia elétrica.





O evento aconteceu na semana passada e teve como objetivo inaugurar ainda outros 350 metros de uma rede elétrica na comunidade malhada vermelha, zona rural do município.

(Teresina Diário)

Fotos Ascom