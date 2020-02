Manifestantes esvaziam quartel que Cid Gomes tentou invadir com retroescavadeira

O senador Cid Gomes (PDT) foi baleado no fim da tarde desta quarta, 19.

Manifestantes que estavam amotinados em quartel da Polícia Militar em Sobral, onde o senador Cid Gomes tentou invadir com retroescavadeira e logo depois foi baleado nesta quarta-feira, 19, abandonaram o local agora há pouco. Eles fugiram quando tomaram conhecimento de uma provável invasão do Batalhão de Choque ao lugar para dispersá-los.





Os militares estaduais ocupavam o quartel desde cedo e acabaram entrando em confronto com Cid Gomes após ele criticar duramente e ameaçar retirá-los do local. O senador chegou a dizer que os manifestantes tinham "cinco minutos para pegarem seus parentes, esposas e filhos e sair daqui em paz".





Minutos depois, Cid tentou atravessar o portão, que estava cheio de pessoas ao redor, e depois foi atingido por disparos de arma de fogo na sua região torácica. Ele fez uma tomografia e ficará internado no Hospital do Coração de Sobral até ter alta médica. A condição clínica dele é estável.





"A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE) informa que equipes do Comando de Polícia de Choque (CPChoque) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) se preparavam para retomar o quartel do 3o Batalhão de Polícia Militar (3o BPM), em Sobral, na noite desta quarta-feira (19), quando os amotinados que estavam no local fugiram. Equipes do Comando Tático Rural (Cotar) do CPChoque ocuparam o 3o BPM", diz nota da SSPDS.





(O POVO)