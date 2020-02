MATANÇA: MAIS UM HOMICÍDIO A BALA É REGISTRADO NA CIDADE DE FORQUILHA!

Mardônio da Silva Segundo, 29 anos, foi assassinado na noite de domingo, 16, na cidade de Forquilha. A vítima estava junto com uma pessoa identificada por "Romário", ambos em uma moto, quando foram surpreendidos com vários tiros, o condutor do veículo (Romário), foi alvejado no braço, ele foi socorrido e não corre risco de morte. Infelizmente, o garupeiro (Mardônio), sofreu vários tiros pelo corpo, não resistiu e morreu no local. Após ação criminosa, os atiradores fugiram tomando rumo ignorado. O índice de homicídio aumentou assustadoramente naquele município, é o 9° crime de morte registrado em Forquilha, em 2020, o 2° em menos de 24 horas. A polícia foi comunicada sobre o fato. O corpo foi recolhido por uma equipe da perícia forense para o IML de Sobral.





Com informações do portal O Sobralense