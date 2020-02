Ismerino Mendes prepara uma "bomba" no caso que envolve radialista e vereador de Sobral

Quando se pensava que haveria uma trégua na briga que envolve um radialista e um vereador de Sobral, surge o inesperado: O comentarista político Ismerino Mendes, da Sobral TV e da Rádio Regional AM, promete nesta segunda-feira (17), divulgar uma bomba sobre o caso durante o programa matinal “Conexão Notícia” que vai ao Ar, as 5hs da manhã.





A polêmica envolve o caso do radialista e representante sindical Oliveira Domingos, por ter citado nomes de cinco vereadores e denominado de “TRAÍRAS” durante o seu programa “Tribuna e Plenário” e na sua coluna “Caipora News”, devido os mesmos terem ventilados a necessidade de encerrar contrato com membros da imprensa sobralense. Além de ter mirado seus comentários no vereador Aleandro Linhares, por entender que o mesmo “esnobou” da sua pessoa e do seus comentários.





O caso foi pauta de Tribuna na Casa Legislativa, mais horas após o radialista se apressou e publicou uma nota nas redes sociais com uma foto dos “dois” de mãos dadas e anunciando que a “Paz foi selada…e que a briga havia acabado”. O assunto viralizou nas redes sociais e diversos comentários tomaram conta da internet.





Dentre as novidades, para o terror dos envolvidos, o Ismerino promete que vai contar toda as motivações de tudo para reacender ainda mais a polêmica.





(Blog Célio Brito)