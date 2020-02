Pai chora ao falar sobre a morte da lha em "brincadeira" em escola; veja o vídeo

Emocionado, o pai conta que estava em uma casa lotérica quando recebeu a notícia que a filha havia batido a cabeça durante uma queda na escola.

Na quarta-feira (12), Manoel Rita, pai da estudante Emanuela Medeiros da Costa, 16 anos, falou sobre a morte prematura da filha. A adolescente morreu de traumatismo craniano, no dia 11 de novembro de 2019, no Hospital Wilson Rosado, em Mossoró. Poucos dias antes, a menina tinha caído e batido a cabeça na escola Municipal Antônio Fagundes, onde cursava o 9º ano do Ensino Fundamental, durante uma brincadeira chamada de “Roleta Humana”. Com informações da Super TV.





A história de Emanuela foi relembrada com o surgimento de uma nova “brincadeira”, conhecida como “Rasteira”, que virou febre entre os adolescentes e está preocupando os pais, pois apresenta o mesmo perigo da “Roleta” que matou a adolescente no ano passado.





Emocionado, Manoel contou à Repórter Marbenes Maia, da Super TV, que estava em uma casa lotérica quando recebeu a notícia que a filha havia batido a cabeça durante uma queda na escola.





Quando o pai chegou em casa, a adolescente já havia sido encaminhada para o Hospital Regional Tarcísio Maia, onde passou por 4h de cirurgia.





“Eu fui diretamente para o hospital. Quando cheguei lá encontrei ela na cama, com várias enfermeiras ao lado dela, e eu cheguei e conversei com ela, mas ela não me respondeu mais nada. Quando terminou a cirurgia a enfermeira disse: ‘seu Manoel, esse tipo de cirurgia tem 48h para ela reagir e a gente vai levar ela para o Wilson Rosado".





Manoel contou que a adolescente ainda ficou 4 dias internada na UTI e no final do terceiro dia recebeu a notícia que o caso da filha era muito complicado e que “só muita oração para revertê-lo”.





Ainda sofrendo com a dor da perda da filha, que completou 3 meses na terça-feira (11 de fevereiro), Manoel teme que a nova “brincadeira” possa causar outra tragédia como a de Emanuela.