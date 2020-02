Ministério da Justiça aponta queda de 21% nos homicídios

Redução é referente aos primeiros dez meses de 2019 na comparação com o ano anterior.

Dados divulgados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública nesta segunda-feira (17), apontaram queda de 21% no número de homicídios entre os meses de janeiro a outubro de 2019 na comparação com o mesmo período do ano anterior. As informações são dos boletins de ocorrência registrados no estados e no Distrito Federal, compilados pela pasta de Justiça.





A pasta, dirigida pelo ministro Sergio Moro, informou que os nove crimes registrados pelo Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp) registraram queda em seus números, com destaque para crimes de roubo à instituição financeira, que recuou 38,5%.





A análise dos primeiros dez meses do ano passado também apontou queda nos crimes de roubo seguido de morte (-23,1%), tentativa de homicídio (-6,5%), Lesão corporal seguida de morte (-5,2%), Estupro (-5,7%), Furto de Veículos (-12,2%), Roubo de carga (-22%) e Roubo de veículo (-26,6%).





Na última semana, o Monitor da Violência, produzido pelo portal G1 junto com o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (NEV-USP) e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, já havia apontado uma redução de 19% em todo o país no ano de 2019.





(Pleno News)