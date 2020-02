Violência deixa 44 mortos em acidentes de trânsito e assassinatos no Ceará no fim de semana

Quarenta e quatro pessoas tiveram morte violenta no estado do Ceará no fim de semana que antecede o “feriadão” do Carnaval. O balanço parcial mostra que entre sexta-feira (14) e a madrugada desta segunda-feira (17), foram registrados no estado 31 homicídios e 13 mortes em acidentes de trânsito. Somente no Interior, 18 pessoas foram assassinadas.





Os assassinatos na Capital ocorreram nos bairros Centro, Jardim América, Vila Velha e Genibaú, onde, neste último, ocorreu um duplo homicídio na madrugada de domingo (16), no cruzamento das ruas Tailândia e Boa Esperança. Dois homens foram fuzilados por ocupantes de uma motocicleta, sendo identificados como João Ricardo Pereira Gomes, 41 anos; e Jéfferson Rodrigues dos Santos, 30.





Na noite de sábado (15), um homem foi morto, a tiros, no Centro de Fortaleza. O crime de morte ocorreu no cruzamento das ruas Agapito dos Santos e Guilherme Rocha, próximo à sede antiga da Procuradoria da República.





Já na noite deste domingo (16), por volta das 22 horas, um jovem identificado como Lucas Santos Lima, 22 anos, foi executado, a tiros, na esquina da Rua Viçosa com a Avenida Borges de Melo, no bairro Jardim América.





Grande Fortaleza





Nove pessoas foram mortas na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), nos seguintes Municípios: Eusébio (2), Caucaia (2), Maracanaú, Pacajus (duplo homicídio), Pacatuba e Horizonte.





Entre as vítimas dos homicídios na RM estão quatro mulheres. Duas foram assassinadas no Eusébio e outras duas em Caucaia.





Uma mulher, identificada como Francisca Geraldina da Silva do Prado, 20 anos, foi assassinada, a tiros, na Reserva dos Tapebas, no Distrito de Capuã, em Caucaia, na madrugada de sábado último. Ela estava dentro de casa, quando foi surpreendida por dois invasores, obrigada a ficar de joelhos e, em seguida, executada com tiros na cabeça.





Na comunidade de Capoeiras, Distrito de Sítios Novos, outra mulher, identificada por Conceição da Costa, foi morta a tiros também dentro de casa. Ela era ex-presidiária e havia saído recentemente da cadeia, usando uma tornozeleira eletrônica.





No Eusébio, a Polícia investiga o assassinato de duas mulheres. Na sexta-feira (14) foi encontrado o corpo da babá Angélica Nogueira dos Santos, 24 anos, que estava desaparecida há quatro dias. O cadáver já estava em estado de decomposição. Há suspeitas de que ela tenha sido raptada e morta quando seguia para o trabalho na manhã de segunda (dia 10).





Ainda na noite de sexta-feira (14), um homem armado invadiu um bar no Centro do Eusébio e matou a tiros uma mulher. No local do crime, situado no quilômetro 11 da rodovia estadual CE-040, funciona também um prostíbulo. A vítima, não identificada, ainda foi socorrida para a UPA do Eusébio, mas não resistiu.





Interior do estado





Dezessete pessoas foram mortas no interior do Ceará neste fim de semana. Veja a lista das vítimas dos homicídios:





1 (15/02) – Sexo masculino/identificado apenas por Maciel (bala) – Centro/Sede (CEDRO)





2 (15/02) – Yuri Pereira da Silva, 20 (bala) – Bairro Vila Lobo (CRATO)





3 (15/02) – Vítima não identificada/masculino (bala) – Distrito de Serragem (OCARA)





4 (15/02) – Pedro Pinheiro Neto, 48 (facadas) – Bairro Tiradentes (JUAZEIRO DO NORTE)





5 (15/02) – Matheus de Sousa dos Santos, 20 (bala) – Balneário (FORQUILHA)





6 (15/02) – João Marcos Sousa Soares, 18 (bala) – Bairro Nova Caiçara (SOBRAL)





7 (15/02) – João Henrique (bala) – Sede (QUIXERÉ)





8 (15/02) – Vítima não identificada/masculino (bala) – Rodovia CE-176 (ANTONINA DO NORTE)





9 (15/02) – Vítima não identificada/masculino (bala) – Centro/Sede (JAGUARUANA)





10 (16/02) – Carlos Eduardo da Silva Pereira, 18 (bala) – Bairro Vila Lobo (CRATO)





11 (16/02) – Rafael Gomes da Silva, 26 (bala) – Bairro Vila Lobo (CRATO)





12 (16/02) – Vítima não identificada/masculino (bala) – (MORADA NOVA)





13 (16/02) – Identificado apenas por Genildo (bala) – Sítio Cabeça Preta (LIMOEIRO DO NORTE)





14 (16/02) – Identificado por Mickael, 26 (bala) – Localidade Salgadinho 1 (ICAPUÍ)





15 (16/02) – Francisco Romário Pereira da Silva, 26 (faca) – Bairro Venâncios (CRATEÚS)





16 (16/02) – Mardônio da Silva (bala) – Sede (FORQUILHA)





17 (16/02) – Vítima não identificada/feminino (bala) – (CRATO)





18 (16/02) - Eduardo da Silva Braga, 25 (bala) - Bairro Subestação (TIANGUÁ).





(Fernando Ribeiro)