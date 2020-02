VÍDEO: AUTOMUTILAÇÃO, TRAUMAS E DEPRESSÃO INFANTIL

Mães reclamam que problemas podem estar na escola.

Jornalista Wellington Macedo dá entrevista bombástica e revela que alunos do ensino fundamental de Sobral, no Ceará, estão enfrentando problemas de depressão e se automutilando.





Segundo ele afirma, crianças pobres excluídas e abandonadas em sala pelo baixo desempenho ou o excesso na carga horária em apenas duas disciplinas e a responsabilização de alunos pelo fracasso dos escores da sala, tem causado sérios transtornos psicológicos em crianças e adolescentes do ensino fundamental das escolas municipais.





Macedo se tornou referência nas denúncias de fraudes e manipulação no desempenho da educação do município de Sobral, além de outras cidades do Ceará, nos últimos 4 anos. Suas investigações vem chamando a atenção de pesquisadores e doutores em educação de todo o país. O Ministério Público Federal e a Polícia Federal estão investigando o caso.





Na última quarta-feira 12, com a divulgação do resultado da seleção dos alunos oriundos das escolas municipais de Sobral, que vão ingressar no Colégio Militar, as denúncias que ficaram conhecidas com a publicação do documentário “a educação do mal” em 2018, ganharam credibilidade. O resultado das provas revelou que de cada 10 estudantes, 8 não atingiram a média 5, nas provas com apenas 10 questões de marcar a opção correta.