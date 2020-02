MULHER CRIA “TABELA DO BOM MARIDO” E VIRALIZA NAS REDES SOCIAIS; VÍDEO

Irritada com alguns hábitos do marido, como por exemplo, “deixar toalha em cima da cama”, “dormir sem tomar banho”, “fingir que está no celular para não me ouvir” e “urinar na tampa da privada”, uma mulher criou um “método revolucionário”, conforme ela descreve, chamado “Tabela do Bom Marido”.





O objetivo é educar o homem e para cada infração, há uma punição, que varia de leve até gravíssima. Se flagrado, ele não tem direito ao “periquito”, supostamente, sexo.





Surpreso com a estratégia, o homem gravou um vídeo, que viralizou nas redes sociais. Não há informações de onde é o casal inusitado, apenas uma legenda com a frase “Sr. e Sra. Maloka”. Será que as mulheres aprovam?





Assista abaixo ao vídeo.

Via Diário da ParaíbaVídeo YouTube