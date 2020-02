CAUCAIA RECEBE O GUARANY DE SOBRAL PELO CAMPEONATO CEARENSE

O Caucaia recebe o Guarany de Sobral na tarde deste domingo (16), no Estádio Raimundão, pela terceira rodada do Cearense, às 16 horas. A TV Verdes Mares transmite a partida, e o GloboEsporte.com/ce acompanha tudo em Tempo Real, com vídeos.





O Caucaia é o lanterna dessa segunda fase do estadual, sem pontos somados. Foram duas derrotas até aqui. O Guarany de Sobral está em quinto na tabela, com três pontos. Foram uma derrota e uma vitória. O líder do Cearense é o Ferroviário, com sete pontos.





Com informações do Globo Esporte

Foto Dan Seixas