"Desafio da rasteira": menino de 11 anos teve traumatismo craniano e fraturas nas costas

O caso ocorreu em Jandira, na região metropolitana de São Paulo.

Um menino de 11 anos teve de receber atendimento médico após ser vítima do “desafio da rasteira”, em Jandira, na região metropolitana de São Paulo. O garoto foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado a uma Unidade Pronto Atendimento (UPA), onde foi atendido.





O garoto afirmou desconhecer a "brincadeira" e que depois do episódio ainda sente dores nas costas quando caminha, apesar de que, segundo laudo médico, foi constatado traumatismo craniano e fraturas nas costas. O garoto recebeu alta médica e se recupera na casa da tia.





A modalidade viralizou nas redes sociais e tem preocupado pais e educadores. A dinâmica consiste em enfileirar três pessoas lado a lado e ao pularem, as da ponta passam uma rasteira na do meio, ainda no ar, e a derrubam no chão. A queda pode provocar lesões e até a morte.





A divulgação da dinâmica repercutiu também no Tik Tok, uma rede social focada mais no público infantil e adolescente. Em uma brincadeira parecida, uma adolescente de 16 anos morreu ao bater a cabeça no chão no ano passado.





Fonte: R7