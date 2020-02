Ônibus que viajava do Ceará para São Paulo colide com caminhão e deixa vítimas fatais

Um acidente entre um ônibus e um caminhão foi registrado na BR-365, na manhã deste sábado (15), próximo a Luizlândia do Oeste, distrito de João Pinheiro, no Noroeste de Minas Gerais. Segundo o Corpo de Bombeiros, um caminhão de gado estava parado na pista e o ônibus bateu na traseira dele.





Dois passageiros morreram no local. Os corpos das duas vítimas (um homem e uma mulher) foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Paracatu. Além disso, um terceiro passageiro faleceu no hospital. Alguns passageiros ficaram gravemente feridos e foram levado para hospitais da região.





O trecho da rodovia ficou interditado nos dois sentidos por cerca seis horas e gerou congestionamento de sete quilômetros em cada sentido, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A perícia esteve no local e realizou os procedimentos de praxe.





O ônibus saiu de Iguatu, no Ceará, na manhã desta quinta-feira (13) e seguia para São Paulo, com 41 passageiros e dois motoristas. Já no caminhão havia 97 animais. Dois morreram. O veículo saiu de Montes Claros e seguia para Campina Verde.





A vítima mais grave, uma criança de 3 anos, foi conduzida pelo helicóptero Arcanjo dos Bombeiros para a Santa Casa de Montes Claros, no Norte de MG. Segundo a unidade de saúde, o menino apresenta uma fratura bilateral de fêmur e suspeita de traumatismo crânio encefálico. O estado dele é grave e respira com a ajuda de aparelhos.





Quatro vítimas foram encaminhadas para o Hospital Municipal Antônio Carneiro Valadares, em João Pinheiro. Segundo a unidade, três já receberam alta. A outra passageira foi transferida para o Hospital Regional de Patos de Minas. A unidade não informou o estado de saúde dela.





Outros feridos estão sendo atendidos na Fundação Hospitalar Dr. Moisés Magalhães Freire, em Pirapora, no Norte de MG. O hospital confirmou a morte de um passageiro do ônibus após dar entrada na unidade. A fundação ainda está levantando o número de pessoas feridas.





Fonte: Portal DM