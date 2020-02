MULHER MORRE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO NO CENTRO DE SÃO BENEDITO

Um grave acidente de trânsito ocorrido no inicio da manhã deste sábado (15) no centro de São Benedito resultou na morte de uma senhora de 46 anos. Ao Ibiapaba 24 horas, a PM informou que a vítima identificada como Fátima de Albuquerque Matos, conduzia uma motocicleta modelo Honda Bros, quando colidiu com um caminhão no cruzamento entre as ruas Aristides Barreto e Capitão Miranda. A vítima ainda foi socorrida para a UPA mas infelizmente não resistiu e veio a óbito. O motorista do caminhão foi conduzido a Delegacia pelos agentes de trânsito.





(Ibiapaba 24 horas)