Difícil se mexer! Doença rara faz pele de menina virar "pedra"

Condição de Rajeshwari é causada por herança genética e não tem cura. Ela enfrenta dificuldades sérias para andar e sentar.

Esta é Rajeshwari, de apenas sete anos, que enfrenta um caso cada vez mais avançado de ictiose. A doença deixa a pele continuamente mais ressecada, endurecida e escamosa. Exatamente por isso é também conhecida como doença da escama de peixe. A menina vive na região de Chhattisgarh, na Índia, que relata um intenso sofrimento com a condição, ela enfrenta dificuldades extremas para andar e sentar por causa das bolhas e da sensibilidade da pele.





Para piorar, precisa viajar para estados vizinhos na Índia para conseguir fazer exames e tratamento minimamente adequado. As pernas e braços estão quase totalmente cobertos pelas bolhas e “escamas”, enquanto as costas também estão tomadas.





Se por um lado a condição não apresenta riscos para a vida dos pacientes, por outro ela não tem cura, Um dos grandes problemas é a possibilidade do corpo “superaquecer” por causa da capacidade reduzida de suar. Além disso, as rachaduras deixam o corpo com capacidade reduzida de resistir a infecções, Médicos do país, ouvidos pelo Daily Mail, afirmam que “há pouca esperança” de melhoras na vida de Rajeshwari.





O tratamento nesses casos envolve hidratação e aplicação de vitaminas (principalmente A) para ajudar na aparência e na diminuição do ressecamento.





