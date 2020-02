O Magnífico Reitor do Centro Universitário Inta (UNINTA), Dr. Oscar Spíndola Rodrigues Junior, expressa profundo pesar e se solidariza com familiares e amigos do nosso ex-aluno Fernando do Espírito Santo Rodrigues.





Neste momento de dor, em nome da família UNINTA, rogamos ao Pai Celestial que conforte todos que o amavam.





Nossos mais profundos sentimentos.