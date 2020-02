Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram assassinados em 14 de março de 2018.

O miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega foi morto, neste domingo (9), em confronto com a polícia da Bahia.





Nóbrega estava foragido há mais de um ano. Ele era investigado por envolvimento nos assassinatos da vereadora Marielle Franco 09/02/2020 Suspeito do assassinato de Marielle morre em confronto com a Polícia e do motorista Anderson Gomes.





O meliante “foi localizado pela polícia na zona rural da cidade de Esplanada”, a 170 km de Salvador.





Em um comunicado de imprensa, a Secretaria de Segurança do estado informou:





“No momento do cumprimento do mandado de prisão ele resistiu com disparos de arma de fogo e terminou ferido. Ele chegou a ser socorrido para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos.”





Ainda segundo o comunicado, quatro armas foram encontradas na casa onde o suspeito estava escondido, informa a agência France-Presse.