NOTÍCIA BOA: Ministério da Saúde descarta caso suspeito de coronavírus em Sobral

Foi descartado o caso de novo coronavírus que estava sob investigação no Ceará. O descarte foi feito pelo Ministério da Saúde, de acordo com a última atualização do país , divulgada nesta segunda-feira (3). Com isso, são 14 os casos suspeitos no Brasil.





Nenhuma infecção foi confirmada.





No último sábado (1º), exames preliminares no paciente de 27 anos, morador de Sobral, tinham revelado que o jovem não possuía outros tipos de infecções respiratórias causadas por vírus comuns. O homem retornou da China recentemente e foi internado com suspeita do novo coronavírus (2019-nCoV). Segundo a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), contudo, o paciente foi diagnosticado com rinovírus, causador de resfriados comuns e receberá alta do Hospital Regional Norte (HRN) ainda nesta segunda-feira (3).





Os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul continuam com a mesma quantidade de pacientes em investigação: 2 e 4, respectivamente. Desde o início do monitoramento do Ministério da Saúde, o Brasil descartou, ao todo, 13 infecções suspeitas.





Até este domingo (2), a China confirmou 361 mortes pelo novo coronavírus e mais de 17,2 mil casos no país.





Casos suspeitos no Brasil (em 3/02/2020):





-Rio de Janeiro: 1

-Rio Grande do Sul: 4

-Santa Catarina: 2

-São Paulo: 7





(DN)