Na sexta-feira, dia 07 de fevereiro, a Grendene recebeu mais de 500 estudantes para uma palestra com o sócio diretor da Nortus, especialista em desenvolvimento de líderes, referência em liderança corporativa, comunicação e mudança comportamental Gilberto de Souza.

A palestra teve como tema “Os 5 pilares para uma vida extraordinária”. Na oportunidade os presentes foram recepcionados pelo Diretor Industrial Nelson José Rossi e pela Especialista de Educação Corporativa, Rita Lopes.





Gilberto ressaltou como os 5 pilares:





Clareza: saber o que é importante na vida, entender onde colocar as forças e criar condições para priorizar.





Coerência: descartar tudo o que rouba tempo e energia. É preciso ter foco. Não estamos aqui para sermos felizes, mas sim para evoluir e quando conseguimos entender isso somos felizes. É preciso curtir o progresso, a evolução e ser feliz no caminho. Saber dizer não ao que te impede e sim ao que te ajuda.





Constância: entender formas de criar condições, ter determinação, rever a estratégia no caminho e repensar a forma de pensar.





Colaboração: ninguém constrói nada sozinho, para construir algo grande é preciso se relacionar com as pessoas e manter relacionamentos saudáveis. Quanto mais você facilita a vida das outras pessoas mais você mais cresce. É preciso inspirar as pessoas.





Celebração: pessoas gratas são mais felizes e criam mais, se não tiver gratidão estaremos exaustos e sem referências.





Estiveram presentes estudantes das escolas Lysia Pimentel, Monsenhor Aloísio Pinto, Liceu, Francisca Neilyta Carneiro, Gerardo José Dias de Loiola, Faculdade Luciano Feijão, Centro Universitário INTA, Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA, Universidade Federal do Ceará, Instituto Federal do Ceará - Informações – IFCE e Instituto Executivo de Formação - IEF.