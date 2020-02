VÍTIMA DO "EMPRESÁRIO DA HILUX" AGONIZA A ESPERA DE UMA CIRURGIA; VÍDEO

A sobralense Ana Paula Martins Pernambuco, 36, está "agonizando" a espera de uma cirurgia!





Ana Paula, juntamente com sua irmã Sandra Maria Martins Pernambuco, foi vítima de um grave acidente de trânsito ocorrido no dia 16 de janeiro do corrente ano em Sobral.





As irmãs foram socorridas para o Hospital Santa Casa de Sobral, em seguida, Sandra Maria recebeu alta médica e está bem, mas sua irmã está precisando urgente de tratamento médico especializado, com especialidade na coluna vertebral. Infelizmente, em Sobral não disponibiliza estrutura para o tratamento, tendo a paciente que se deslocar para Fortaleza.





A paciente está peregrinando para conseguir uma vaga para se submeter ao tratamento médico específico na capital.





