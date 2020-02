Pai ora e jovem volta à vida após morte cerebral atestada

Baleada pelo ex-namorado, Karina Souto Rocha reagiu pouco antes de os aparelhos serem desligados no hospital.





A jovem Karina Souto Rocha, de 29 anos, foi baleada pelo ex-namorado, Baltazar Augusto de Menezes, de 58 anos, no último sábado (1º). O crime aconteceu em Nova Xavantina, cidade a 650 quilômetros de Cuiabá, Mato Grosso.

Karina Souto





O ex-companheiro fez cinco disparos: três contra a jovem, um em direção ao chão e outro contra a própria cabeça, causando sua morte imediata. Por conta do ataque, Karina acabou sendo internada no Hospital Municipal de Barra do Garças.





Entretanto, o pedreiro José Rocha Cardoso, de 56 anos, que é pai da paciente, apelou para a fé. Ele fez orações, pedindo a Deus que a jovem ficasse viva. As informações são do jornal O Livre.





– Eu estava lá fora. Tinha falado: ‘Deus, entra lá e reage a minha filha, em nome do nosso senhor Jesus Cristo’ – contou.

Baltazar Augusto de Menezes tinha 58 anos. Ele se matou após disparar contra a ex-namorada Foto: Arquivo Pessoal





Uma enfermeira entrou no quarto onde Karina estava e viu a paciente mexer a mão. Diante disso, os aparelhos não foram desligados e a jovem foi levada de volta para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde permanece internada.





José disse que o quadro ainda é grave, mas ele segue confiante na recuperação da filha.





– O que Deus fez, ele não voltar atrás para desmanchar. Ela estava já sem vida, o médico falou que ela ressuscitou – relatou.