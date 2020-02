Prefeitura de Tianguá cancela Carnaval e destina verba da festa para a Saúde

O valor destinado à Cultura no município corresponde à 1,02% do tesouro municipal para este ano; especialista pondera que o Carnaval tem potencial para movimentar a economia local.

A Prefeitura de Tianguá, município localizado a 318 quilômetros de Fortaleza, não realizará festa de Carnaval neste ano. De acordo com vídeo divulgado em redes sociais do órgão, os recursos empregados serão destinados para a área da Saúde, que passa por problemas estruturais. Entre as carências, reformas de edifícios que não foram concluídas e veículos em condições precárias. Programação de Carnaval agita outras cidades do Interior, mas sob o monitoramento do Ministério Público.





“Nós tínhamos programado um Carnaval para acontecer no Tianguá, mas precisamos ter muita firmeza para tomar uma decisão. O problema da saúde é extremamente grave. Tenho certeza que terei apoio da maioria pois precisamos avaliar o que é mais importante para nós: resolver a saúde ou fazer um Carnaval. Se tivesse decidido pelo Carnaval, amanhã estaria provavelmente arrependido”, disse o prefeito Luiz Menezes.





Segundo previsão orçamentária municipal para 2020, o valor destinado à Cultura corresponde a 1,02% do valor total (R$ 183,4 milhões). Enquanto isso, o recurso destinado à Saúde, de acordo com o documento, corresponde à segunda maior porção do orçamento, com 24,2% do montante. O custo fica atrás apenas do que foi direcionado à Educação, equivalente a 41,9%.





O economista Vitor Leitão ressalta a importância de, ainda que não envolva recursos públicos, promover uma festa de Carnaval para movimentar a economia do município. Ele explica que isso é possível através de uma parceria público-privada. Nesse caso, os empresários locais custeiam as atrações, sem prejuízo ao tesouro municipal.





A iniciativa citada pelo especialista é similar ao que foi feito no município de São Benedito. A festa, que terá atrações de repercussão nacional, possui entrada franca para o setor pista, enquanto outros setores como lounge, suíte, camarote e front custam a partir de R$ 180 os quatro dias. As informações são do blog “Vai Forrozão”.





Leitão lembra, no entanto, que a gestão municipal deve garantir a alocação de recursos para ocasiões em que o empresariado não se sinta atraído financeiramente, o que não é o caso do Carnaval. “É preciso selecionar melhor os eventos para garantir que as pessoas que não têm acesso possam ter”, afirmou.





O POVO tentou entrar em contato com a Prefeitura de Tianguá, mas as ligações atendidas.





Monitoramento de gastos





Outros municípios do Ceará estão tendo os gastos com as festas acompanhados pelo Ministério Público do Ceará (MP-CE). Membros do órgão têm recomendado que determinadas cidades evitem despesas com o Carnaval.





Paracuru, São Benedito e Carnaubal, por exemplo, terão os gastos analisados de forma que o MPCE tome as “providências cabíveis caso sejam confirmadas atrações com custos superiores” aos que as prefeituras poderiam arcar.





