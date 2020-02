Epidemia de Coronavírus: 725 mortes, 34,5 mil infectados

De acordo com a emissora estatal chinesa, a taxa de mortalidade do coronavírus caiu para 2%.

Até as 10h30 da manhã deste sábado, 8 de fevereiro, o regime comunista da China registrou 725 mortes ocasionadas por causa do coronavírus. Outros 2 óbitos aconteceram fora do país asiático.





Pequim anunciou 34.610 casos conrmados de coronavírus, de acordo com o último balanço do regime divulgado no início do dia.





Em uma notícia positiva, ao menos 2.050 pessoas já se recuperaram do vírus, o que reforça a baixa taxa de mortalidade da doença.





Cientistas da cidade de Wuhan, na China, publicaram na renomada revista Nature os resultados positivos de testes com substâncias contra o novo coronavírus 2019-nCoV.





Duas drogas conseguiram controlar a infecção: uma delas é um antiviral com mais de 70 anos; a outra está no radar do regime chinês para estudos em humanos e passa também por testes contra o Ebola, informa o portal G1.