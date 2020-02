Perigo: “desafio da rasteira” vira febre nas redes sociais e pode ser fatal

Uma nova maneira de “trollar” os colegas, que está viralizando nas redes sociais. Porém, o que muitas pessoas podem não estar percebendo, é que a “pegadinha” é um perigo e pode causar até morte. Em vídeos que circulam pelas redes sociais, é possível ver duplas convencendo uma terceira pessoa a dar um pequeno salto para, rapidamente, conseguir derrubar a “vítima” no chão.





A “brincadeira” acontece quando a terceira pessoa fica alinhada no meio de outras duas. A partir daí cada um dá um pequeno salto em sequência. Quando a pessoa do meio pula, as duas ao lado imediatamente dão uma “rasteira” com a terceira pessoa ainda no ar, fazendo com que ela caia de costas no chão.





O que muitas pessoas que estão fazendo a “pegadinha” podem não estar percebendo, é que isso pode causar sérios problemas de saúde, como quebrar uma costela, além de bater a cabeça no chão, causando traumatismo no crânio e até morte.





(Diário Online)