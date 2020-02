Sérgio Moro faz agradecimento aos milhões de seguidores conquistados nas redes sociais

O ex-juiz da Operação Lava Jato e ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, agradeceu os milhões de seguidores que conquistou nas redes sociais instagram e twitter.





Moro alcançou 2 milhões de seguidores no twitter e 1 milhão de seguidores no instagram.





“Agradeço a todos pelo um milhão de seguidores no Instagram e pelos dois milhões no Twitter. Essencialmente, são instrumentos para divulgar as ações do Ministério da Justiça e Segurança Pública e para colher opiniões a esse respeito. Seguimos juntos”.





Em seguida, o Ministro postou um desenho com a frase: “Não há paz sem justiça, não há justiça sem perdão, não há perdão sem amor.”

Para comemorar os dois milhões no twitter e o um milhão no Instagram. pic.twitter.com/jh6VaGFFMI February 11, 2020