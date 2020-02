POLÊMICA: RADIALISTA OLIVEIRA DOMINGOS CHAMA ALEANDRO LINHARES DE VEREADOR "RABO DE CABRA"; VÍDEO

O Vereador Aleandro Linhares parece que encontrou a “sola" do seu sapato, ao tentar se confrontar com o Radialista Oliveira Domingos, da Rádio Tupinambá FM. Pelo visto, segundo relato do Oliveira, o nobre parlamentar andou “soltando a língua demais” e falou coisas que não devia sobre o radialista e o bicho pegou.





O radialista Oliveira Domingos, no seu programa Tribuna & Plenário, soltou a “sola” sem piedade, fez sérias críticas a atuação parlamentar no distrito de Jordão e o chamou de “Vereador Rabo de Cabra”.





Áudios e vídeos se espalharam nas redes sociais e a confusão está no ar.





Confira o que disse Oliveira Domingos, no seu programa:

Fonte: Blog Sobral Agora (Bené Fernandes)