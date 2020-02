POLÍCIA CIVIL DE COREAÚ EM AÇÃO!

Policiais Civis lotados na Delegacia Municipal de Coreaú-CE realizaram, na manhã desta sexta-feira, dia 28/02/2020, a prisão de indivíduo acusado da prática de homicídio qualificado. Contra este havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Comarca de Coreaú-CE, Processo nº 0010008-83.2020.8.06.0069, no qual se apura o crime de homicídio.

Consta nos autos do Inquérito Policial nº 444-72/2019 que no dia 25/10/2019, por volta das 03h00min, o acusado teria ido até a casa da vítima João Batista de Almeida e, fazendo uso de uma pedra e de um pedaço de pau, tentou matá-la a pauladas e pedradas, enquanto este dormia. A vítima não morreu no momento do fato, tendo sido socorrida para um hospital em Sobral-CE, em estado de saúde gravíssimo, veio a falecer no dia 26/02/2020 em decorrência das agressões sofridas.





A polícia Civil começou a investigar o caso, realizou todas as diligências e procedimentos legais e ao final representou, junto ao Poder Judiciário, pela custódia preventiva do acusado, que teve a sua prisão decretada, encontrando-se no presente momento à disposição do Poder Judiciário.