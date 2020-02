Em reunião às 11h com Moro, Bolsonaro deve dar curta prorrogação da GLO a Camilo

O presidente Jair Bolsonaro se reúne hoje (28) com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, às 11h, e deve dar curta prorrogação da Garantia da Lei e da Ordem (GLO) ao governador Camilo Santana. A informação é do jornalista Gerson Camarroti, da GloboNews.





Segundo Camarotti, Camilo pediu a renovação por 30 dias. Mas, segundo auxiliares do presidente, a prorrogação será por um tempo muito menor. De acordo com fonte do CN7, o máximo será de uma semana.





(CN7)