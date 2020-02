Polícia Civil prende mulher suspeita de participação no crime de latrocínio em Graça

Uma ação realizada por equipes da Delegacia Municipal de Pacujá – da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) – prendeu, nessa terça-feira (18), uma mulher identificada como Raimunda Nonata da Silva Morais (30). Ela é suspeita de participar do latrocínio que vitimou o idoso Raimundo Nonato Alves (81). O crime aconteceu, no dia 13 de julho de 2019, no município de Graça, na Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14).





Após colherem informações acerca da morte do idoso, os policiais civis deram início às investigações e chegaram ao nome de Raimunda Nonata da Silva Moraes, com antecedentes criminais por furto e tráfico de drogas. A suspeita é apontada como traficante na região de Pacujá e teria assumido a venda de ilícitos após a prisão de seus dois irmãos.





De acordo com as investigações, a mulher usava adolescentes vindos de outras cidades para cometer ilícitos. No crime que vitimou o idoso, os partícipes na ação levaram uma televisão. Diante dos fatos, a mulher foi encaminhada para Delegacia Municipal e encontra-se à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue investigando o caso e a participação de Nonata em outros crimes.





Denúncias





A Polícia Civil ressalta que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número (88) 3641-1337, da Delegacia Municipal de Pacujá. O sigilo e o anonimato são garantidos.