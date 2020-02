Polícia Civil socorre vítima de tentativa de homicídio em Fortaleza

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio do 32º Policial, informa que, na noite desta quarta-feira (19), policiais civis da distrital socorreram um homem de 23 anos, vítima de tentativa de homicídio até uma unidade hospitalar no bairro Bom Jardim, na Área Integrada de Segurança 2 (AIS 2), em Fortaleza.





Segundo os policiais civis, os homens estavam fazendo o patrulhamento ostensivo nas proximidades da praça Santa Cecília, no bairro Granja Lisboa (AIS 2), quando se depararam com informações de que em um campo de futebol houve uma tentativa de homicídio.





Chegando ao local apontado pelos populares, os policiais encontraram um homem de 23 anos vítima de disparos de arma de fogo.





De acordo com os agentes de segurança, dois homens encapuzados chegaram a pé e efetuaram os disparos em desfavor do homem. Diante dos fatos, o homem foi socorrido pelos policiais até uma unidade hospitalar do bairro Bom Jardim. A Polícia Civil segue investigando o caso.





Denúncias





A Polícia Civil ressalta que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número (85) 3101-6104, do 32° Distrito Policial. O sigilo e o anonimato são garantidos.