Mulher é presa pela PCCE após tentar matar companheiro em Juazeiro do Norte

Uma mulher suspeita de esfaquear o companheiro, na cidade de Juazeiro do Norte – Área Integrada de Segurança 19 (AIS 19) –, foi presa por uma equipe da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), na madrugada desta quinta-feira (20). De acordo com as informações colhidas pela equipe policial, a capturada alegou que cometeu o crime após a vítima furtar um aparelho celular no intuito de trocar por drogas. O flagrante foi realizado na Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.





Por volta das 2 horas, quando realizavam patrulhamento pela cidade, os policiais civis foram informados por populares acerca do crime. A mulher de 32 anos foi presa na Rua São José, no bairro Socorro. No mesmo local, os agentes de segurança encontraram a vítima, um homem de 26 anos, que estava lesionado. A vítima foi levada para uma unidade hospitalar.





A infratora e a faca utilizada no delito foram levadas para a unidade policial que cobre a região. Na delegacia, ela foi autuada em flagrante pelo crime de lesão corporal. Agora, ela se encontra à disposição da Justiça.