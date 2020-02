POLÍCIA CIVIL PRENDE TRIO SUSPEITO DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO CONTRA AGENTE PENITENCIÁRIO EM FORTALEZA

Três suspeitos foram capturados por envolvimento na tentativa de latrocínio contra um agente penitenciário, ocorrido no domingo (23), no bairro Luciano Cavalcante – Área Integrada de Segurança 7 (AIS 7) de Fortaleza. As investigações iniciaram com o 2º Distrito Policial (DP) e foram continuadas pela 11ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). As conduções foram realizadas por agentes da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), nessa quarta-feira (26).





Após ininterruptas diligências, os profissionais de segurança pública prenderam dois maiores e apreenderam um adolescente, no bairro Edson Queiroz (AIS 7). Os homens foram identificados por Breno Rodrigo Alves Souza (25) – com antecedentes criminais por tráfico de drogas; e José Magno Natividade da Silva (27) – com antecedentes criminais por homicídio, roubos consumados e tentados, associação criminosa e disparo de arma de fogo.





O terceiro capturado se trata de um menor de 17 anos, encontrado na mesma região. O trio foi autuado em flagrante por tentativa de latrocínio e associação criminosa. Os maiores foram indiciados ainda por corrupção de menor.





No dia do crime, o agente penitenciário trocou tiros com os suspeitos, na Rua Thompson Bulcão. O profissional foi socorrido e os suspeitos empreenderam fuga até serem capturados. A Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) encontrou o veículo utilizado na ação criminosa abandonado em via pública no bairro Edson Queiroz (AIS 7). O automóvel, que apresentava vestígios de sangue, foi encaminhado ao 2º DP para ser submetido à perícia. Agora, a 11ª Delegacia do DHPP segue investigando o caso, visando capturar mais um partícipe.