Homem suspeito de cometer homicídio é preso pela Polícia Civil horas após o crime

Um trabalho de investigação de equipes da Delegacia Municipal de Jijoca de Jericoacoara, com apoio da Polícia Militar do Ceará (PMCE), resultou na prisão em flagrante de um suspeito de cometer um homicídio a faca. O crime ocorreu, na tarde dessa quarta-feira (26), e o homem foi preso na tarde do mesmo dia. A prisão de Osvaldo Ramos de Brito (30) foi realizada no bairro Centro, no município de Jijoca de Jericoacoara, situado na Área Integrada de Segurança 17 (AIS 17) do Estado.





Os trabalhos policiais foram iniciados logo após os agentes de segurança serem informados sobre a tentativa de homicídio de um homem identificado como Sebastião Luiz de Vasconcelos (64), no Centro do município. Ao chegarem ao local, os agentes de segurança foram comunicados que a vítima foi socorrida até uma unidade hospitalar com uma facada na região do coração, mas veio a óbito.





Dando continuidade às diligências, os policiais civis identificaram Osvaldo Ramos, com passagens por contravenção penal, furto e roubo. Ele é apontado como suspeito do homicídio e havia discutido com a vítima nas proximidades de um bar. Segundo levantamentos, o homem aparentava estar embriagado.





Diante dos fatos, os policiais conseguiram localizar a faca apontada como arma do crime e conduziram o infrator até a Delegacia Municipal de Jijoca de Jericoacoara. O suspeito foi autuado por homicídio doloso e encontra-se à disposição da Justiça.





Denúncia





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), para o ‪‪(88) 3669-1264, da Delegacia Municipal de Jijoca de Jericoacoara, ou ainda para o número ‪‪‪(88) ‪99698-4677, que é o Whatsapp da delegacia, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem. O sigilo e o anonimato são garantidos.