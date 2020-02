Bolão com 35 pessoas levou prêmio da Mega-Sena em Fortaleza

Cada jogado participante do bolão na Capital deverá levar R$ 3.023.610,25.

A aposta de Fortaleza vencedora do concurso 2237 da Mega-Sena saiu de um bolão com 35 apostadores, que vão dividir o prêmio de R$ 105.826.358,87. Cada um deles investiu R$ 100,00 na aposta, realizada na Lotérica Aldeota, localizada na Avenida Dom Luís, na Capital. O sorteio ocorreu na noite desta quinta-feira (27), em São Paulo. As dezenas sorteadas foram 11 - 20 - 27 - 28 - 53 – 60.





Cada participante do bolão na Capital deverá levar R$ 3.023.610,25. Segundo o proprietário da lotérica, Alexandro Dantas, o grupo de 35 pessoas apostou em nove números. "Foram sete jogos de nove números, onde dá 70 números que não se repetem", explica.





Ainda de acordo com o empresário, é a primeira vez que a lotérica tem uma premiação total da Mega-Sena. A unidade já havia registrado ganhadores da quadra e da quina. "Também tivemos já um vencedor da Lotofácil", disse.





A quina teve 263 apostas ganhadoras; cada uma levará R$ 44.509,85. A quadra teve 15.054 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 1.110,86.





O próximo concurso (2.238) será realizado no sábado (29). O prêmio é estimado em R$ 3 milhões.





(DN)