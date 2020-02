PMs suspeitos de fazerem ameaças em rede social são identificados

De acordo com o secretário da Segurança Pública, André Costa, a conduta dos PMs será investigada.

Quatro policiais militares suspeitos de ameaçarem uma pessoa em rede social foram identificados pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e sua condutas deverão ser apuradas, informou o secretário da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), André Costa, na noite desta quinta-feira (27), em uma rede social.





O internauta, alvo das supostas ameaças, denunciou que sofreu a retaliação após fazer um comentário na internet criticando a paralisação realizada por parte da Polícia Militar no Estado, iniciada há 11 dias.





Tendo em vista que são profissionais de Segurança Pública, o inquérito policial deve ser remetido à Delegacia de Assuntos Internos (DAI) da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD), que "avaliará a instauração de procedimento disciplinar para apurar a conduta dos policiais", afirmou o gestor da Pasta.





A vítima das ameaças, segundo André Costa, teve a identidade preservada, mas relatou que os suspeitos divulgaram em comentários nas redes sociais um dos endereços onde ela havia morado. Além disso, teria recebido uma mensagem privada com uma foto do local correspondente ao endereço.





"REDE SOCIAL NÃO É TERRA SEM LEI"





Na postagem do Instagram, o secretário ressaltou a necessidade de "que todos entendam que as redes sociais são uma extensão da nossa vida, sendo assim, é um ambiente onde se deve manter o respeito e observância as leis".





"Já publiquei outros casos de pessoas presas por comentários criminosos. As redes sociais devem ser ambientes onde as opiniões, inclusive as divergentes, devem ser respeitadas", alertou, orientando a quem for "vítima de um comentário ou ação criminosa, tire o print e registre o Boletim de Ocorrência, na delegacia mais próxima da sua casa. Parabéns aos investigadores do 34º Distrito pelo trabalho", finalizou.









PARALISAÇÃO





A paralisação de parte da Polícia Militar no Ceará já chega ao 11º dia, nesta sexta-feira (28). Enquanto isso, o Governo do Estado, por meio de uma comissão que reúne os três poderes, tenta chegar a acordo com os policiais militares amotinados, a partir da realização de reuniões.





"A reunião foi muito produtiva e estamos esperançosos todos por uma solução breve para esse caso", foi o que afirmou o procurador-geral de Justiça, Manuel Pinheiro, após a primeira reunião ocorrida entre as partes na manhã desta quinta-feira (27), na sede do Ministério Público do Ceará (MPCE), no bairro José Bonifácio. Na ocasião, o representante dos PMs amotinados, advogado e coronel reformado do Exército, Walmir Medeiros, apresentou uma lista com 18 reivindicações.





PRORROGAÇÃO DE GLO





O governador Camilo Santana enviou ao Governo Federal, nesta quarta-feira (26), um pedido de prorrogação do decreto da GLO (Garantia da Lei e da Ordem), que vence nesta sexta (28).





Em resposta, o presidente Jair Bolsonaro declarou, durante transmissão ao vivo em rede social, que espera a solução do Governo do Estado para o motim dos policiais.





Sobre a prorrogação, para além do prazo de oito dias vigentes, Bolsonaro comentou. "Precisamos ter uma retaguarda jurídica".





Por fim, o presidente afirmou que "GLO não é para ficar eternamente atendendo um ou mais governadores. GLO é uma questão emergencial". Bolsonaro pediu apoio aos governadores "para que o Parlamento vote o excludente de ilicitude".





Com informações do DN