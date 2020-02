Prefeita troca carnaval por 52 moradias populares e ajuda pessoas carentes

A prefeita da cidade de Granja, Ceará, informou que cancelou a verba para o carnaval de 2020 e com o dinheiro, irá construir e doar 52 moradias populares com recursos próprios para moradores de áreas de risco, de acordo com o um pré-cadastro social realizado ano passado.





Claro que a decisão da Prefeita Amanda Aldigueri agradou muita gente (apesar de alguns foliões não gostarem), afinal de contas, a cidade sofre muito com as chuvas. Granja é o município onde mais chove no Ceará e já com mais de 300 milímetros acumulados esse ano.





Desde o inicio de janeiro, as máquinas atuam na recuperação de córregos, rios, riachos, drenagens e recuperação de pontes.





A preocupação foi intensificada após anúncio da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos de que, a partir da última semana de janeiro até o dia 20 de fevereiro, chuvas de intensidade “fortíssimas” devem atingir o Estado.





A cidade é um exemplo de gasto do dinheiro público de forma correta, e 2º lugar no ranking divulgado pela Sudene (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste), que premia os municípios pela qualidade nos gastos dos recursos financeiros. A cidade de Granja tem cerca de 52645 habitantes de acordo com o último censo e ocupa os primeiros lugares em eficácia educacional com 9 das 10 melhores escolas em índice de leitura de todo o Brasil, inclusive sendo protagonista de matéria do Estadão de São Paulo.





O município tem 59 escolas nota 10 e cresceu 80 posições (saindo da colocação 183, penúltima do estado, para a posição de número 64) no Índice de Desenvolvimento Municipal (IDM) medido pelo Ipece que faz a avaliação de forma multidisciplinar.