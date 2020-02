Com o samba-enredo “Sou cabra da peste, sou do Brasil, sou nação Nordeste”, a Princesa do Samba é a campeã do Carnaval de Sobral 2020. Ao todo, a escola levou cerca de 200 componentes para a Passarela do Samba Marinho Pereira, fechando a ordem dos desfiles na noite desta terça-feira (25). Com a vitória neste ano, a escola chegou ao seu 5º título no Carnaval de Sobral.





A apuração das notas ocorreu na tarde desta quarta-feira (26), na Casa da Cultura. A Princesa do Samba disputou ponto a ponto com a Unidos do Alto do Cristo, segunda colocada, e com a Estação Primeira do Sinhá Sabóia, que ficou com o terceiro Lugar. O título foi decidido no quesito evolução. A Princesa do Samba recebeu a nota máxima, enquanto a Unidos do Alto do Cristo obteve nota 9.





(Sobral em Revista)