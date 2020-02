Sobral, Crateús e São Benedito começam a operar voos regionais

Os aeroportos de Sobral, Crateús e São Benedito receberam, na última sexta-feira (21), os voos inaugurais da GOL vindos de Fortaleza, operados pela TwoFlex, com capacidade para nove passageiros. Os voos regionais partindo de Fortaleza serão dois semanais para Crateús e São Benedito e três voos semanais para Sobral. Na última terça-feira (18), tiveram início os voos de Fortaleza para Jericoacoara e Iguatu. No último dia 3, começaram as operações entre a Capital e Juazeiro do Norte.





Os voos saem às 8h35min de Fortaleza para Crateús, e às 10 horas de Crateús para Fortaleza, às segundas e sextas, com duração de uma hora. De Fortaleza para Sobral, o voo sai às 11h30, e de Sobral para Fortaleza, às 12h45, aos domingos, segundas e sextas. A duração é de 55 minutos. Já de Fortaleza para São Benedito, o voo sai às 14h10 e de São Benedito para Fortaleza sai às 15h40, às segundas e sextas. O voo dura uma hora e dez minutos.





(Sobral em Revista)