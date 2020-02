Professor da UFRN defende o fuzilamento de apoiadores de Bolsonaro

Segundo o Jornal Gazeta do Povo, Um professor de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), ao responder a uma mensagem no Facebook do presidente dos sindicato dos professores de ensino superior do Rio Grande do Norte (Adurn), Francisco Wellington Duarte, também docente da UFRN, afirmou que os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro deveriam ser fuzilados. O advogado aproveitou a oportunidade para chamar o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff de “golpe de 2016” e alegrou fraude nas eleições de 2018. O docente afirmou também estar diante de “traidores da Pátria”.





“Sinceramente, camarada, creio-nos como inimigos da Pátria Brasileira e tenho a absoluta certeza que em uma revolução popular vitoriosa esse tipo de gente, inimiga do Brasil, deveria ser fuzilada! Viva a Revolução! Viva a Pátria Brasileira!”.

Fonte: Gazeta do Povo