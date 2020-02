Sobe para 230 o número de policiais afastados por suspeita de motim

Os investigados deverão entregar identificações funcionais, distintivos, armas, algemas e outros elementos que os caracterizem nas suas unidades.

Já são 230 policiais militares do Ceará afastados de cargo por suspeita de envolvimento em motim. Conforme publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), a Controladoria Geral de Disciplina (CGD) instaurou Processos Administrativos Disciplinares (PADs) contra mais 62 policiais militares, sendo 61 por deserção especial e um por estimular a paralisação nas redes sociais. "Uniformizado e fazendo discurso inflamado para os presentes, onde tece críticas ao Governador do Estado e aos Oficiais da Polícia Militar, bem como incita aos demais policiais do BP Choque a se juntarem aos amotinados", diz trecho do documento.





Na última sexta-feira, 21, 161 policiais já haviam sido afastados por envolvimento na paralisação. Outros sete por estimular o motim nas redes sociais, em dias anteriores. Os policiais respondem pela participação em "condutas transgressivas", bem como a "incapacidade de participação dos quadros da Polícia Militar", segundo consta no DOE. Todos estão afastados preventivamente por 120 dias para as investigações "em virtude da prática de ato incompreensível com a função pública, gerando clamor público, tornando os afastamentos necessários à garantia da ordem pública", justifica o documento.





Os investigados deverão entregar identificações funcionais, distintivos, armas, algemas e outros elementos que os caracterizem nas suas unidades. O desconto em folha dos implicados já está em vigor, conforme o documento publicado e enviado para a Secretária do Planejamento e Gestão (Seplag). As medidas estão previstas na Lei Complementar nº 98/2011.





A Polícia Militar do Ceará também abriu Inquéritos Policiais Militares (IPMs), remetidos à CGD. Outros procedimentos seguem em andamento, tanto pela PMCE quanto pela própria CGD.





