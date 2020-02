Sobrinha de Sérgio Moro é assaltada e levada por criminosos no PR

Jovem estava em carro com amigo quando foi rendida.

Uma sobrinha do ministro da Justiça Sergio Moro foi rendida e levada por assaltantes em Maringá, no Paraná, na noite desta segunda-feira (17). A menina de 18 anos estava com um amigo no carro quando foi surpreendida pelos criminosos.





Segundo a polícia, um casal se aproximou do veículo e a menina confundiu o homem com um amigo. Já dentro do carro, os assaltantes exigiram todos os pertences das vítimas. Eles então agrediram o rapaz e o empurraram para fora. A sobrinha de Moro tentou sair do carro mas foi impedida e jogada no banco de trás.





Ainda de acordo com o depoimento, os suspeitos levaram o carro com a jovem dentro. Durante a fuga, o homem perdeu a direção e foi parar em um barranco. Ele fugiram e deixaram a jovem no carro, que não se feriu.





Até o momento ninguém foi preso.





(P.News)