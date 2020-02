Jovem piauiense com síndrome de Down é aprovada para Pedagogia no UNINTA

A estudante Sabrina Araújo Mourão, de 17 anos, foi aprovada no vestibular do curso de Pedagogia no Centro Universitário Inta - UNINTA, na modalidade de ensino a distância (EAD). A jovem, que possui síndrome de Down, é oriunda da cidade de Castelo do Piauí, e fez sua prova para o polo UNINTA de Teresina - Dirceu, o que demonstra a eficiente política de inclusão da instituição.





O Centro Universitário Inta - UNINTA, para a modalidade EAD conta com 17 polos de ensino no Estado do Piauí, e mais de 150 polos de educação a distância ao todo, no Brasil e nos Estados Unidos.





O Coordenador de turmas do Polo Teresina - Dirceu, Prof. Ernandes Soares Araújo, externou sua satisfação por contar com a estudante na comunidade acadêmica do UNINTA: “Isto relata a importância da instituição trabalhar com os cursos a distância. Essa modalidade favorece os alunos que moram distante da capital a terem acesso a um curso de qualidade. Entre eles, os alunos que possuem alguma necessidade educacional especial. Eu compartilho da alegria da aluna, dos familiares e dos educadores e estarei a disposição da Sabrina para explicar o funcionamento da plataforma”.





Sobre a conquista de Sabrina, dona Malitizim Ferreira, mãe da nova estudante do UNINTA, exclamou: “estou muito feliz, lógico, orgulhosa demais, e gosto porque ela vai estudar o que sempre quis. Ela já fala que fará primeiro Pedagogia e depois Psicopedagogia, já prevê seu futuro nos estudos”, exclama a progenitora.





A diretora da escola onde a estudante fez o ensino médio, professora Socorro Soares, se manifestou muito feliz com a conquista da aluna: “ela é mais do que especial. Sempre sonhou em ser professora e nós vimos essa vocação e dedicação nela desde cedo. Ainda bem que ela sempre foi muito bem amparada pela família, que deu todo o apoio. O ingresso dela numa faculdade tão importante é uma conquista também deles”, destaca a educadora.





O curso de Pedagogia EAD do UNINTA é uma Licenciatura com duração de 8 semestres. A modalidade a distância foi recentemente reconhecida com a nota máxima do Ministério da Educação (MEC).





Saiba mais sobre os polos de educação a distância UNINTA: http://uninta.vc/poloeadpi