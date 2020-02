UNINTA anuncia última entrada por nota do ENEM para 2020.1

O Centro Universitário Inta (UNINTA) anuncia o lançamento do edital N° 05/2020, relativo ao Processo Seletivo Unificado 2020.1, para cursos de graduação presencial, utilizando a nota do ENEM.





Trata-se de uma das últimas oportunidades para ingressar no curso superior ainda neste semestre, com disponibilidade de 800 vagas para os cursos do UNINTA (exceto Medicina). O processo seletivo unificado também disponibiliza 180 vagas para a Faculdade Novo Tempo de Sobral (FNT), através de convênio interinstitucional.





A seleção para o preenchimento das vagas considera as notas do ENEM a partir da edição de 2010, sendo considerados cinco ciclos de entrada, independentes entre si. O primeiro ciclo vai de 28 de fevereiro a 04 de março, com resultado no dia 05 e matrículas no dia 06 do mesmo mês.





As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas no site www.uninta.edu.br/vestibulares