A orientação para que os estudantes com sintomas de gripe fiquem em casa deve ser reforçada por entidades educacionais nos próximos dias. Os cinco casos suspeitos do novo coronavírus (COVID-19) no Ceará e um confirmado no Brasil despertou o setor no Estado, tendo em vista que o local é de fácil circulação de vírus respiratórios.





